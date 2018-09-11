В Киеве огласили планы по убийству ополченцев после захвата Украиной Донбасса

В Киеве рассказали о судьбе идейных ополченцев после того, как власти Украины восстановят контроль над всей территорией Донбасса. С соответствующим заявлением выступил Георгий Тука, заместитель министра по делам беженцев.

По мнению киевского чиновника, защитники ДНР и ЛНР делятся на две категории. Представители первой после захвата региона Украиной должны разбежаться. Вторая категория – идейные люди, отстаивающие с оружием в руках ценности русского мира. Эти ополченцы предстанут перед судом либо будут уничтожены, процитировал Георгия Туку сайт «Новороссия».

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт между сторонниками независимости Донбасса и армией страны. Ранее сообщалось, что российские СМИ придумали способ сорвать возможное наступление киевских подразделений на самопровозглашенную ДНР.