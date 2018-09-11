В США составили список худших авианосцев мира

Специалисты американского издания на днях составили список из худших действующих авиа- и вертолетоносцев планеты. Собственным мнением поделились сотрудники новостного портала Business Insider.

На первом месте антирейтинга разместился китайский авианосец Liaoning, который, как известно, является модифицированной версией советского корабля "Варяг". На второй строчке, как сообщает "Экономика сегодня", оказался российский "Адмирал Кузнецов". Специалисты отмечают, что у данного типа кораблей имеются проблемы с силовыми установками.

Третья позиция досталась таиландскому Chakri Naruebet, которое почти не эксплуатируется. Что касается, четвертого места, то на нем находится десантный корабль США типа Wasp.