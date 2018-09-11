Ким Чен Ын направил Дональду Трампу письмо с предложением новой встречи

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором содержится предложение о новой встрече. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Согласно последней информации, письмо, полученное Трампом, является "очень теплым и позитивным". Сандерс подчеркнула, что власти США не намерены полностью обнародовать содержание послания, если этого не пожелает Ким Чен Ын.

Ключевой целью данного письма является запрос провести новую встречу с американским лидером, передает kp.ru. "Мы для этого открыты", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Уточняется, что власти США уже приступили к подготовке нового контакта политиков.