Ким Чен Ын направил Дональду Трампу письмо с предложением новой встречи
11 сентября 2018, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором содержится предложение о новой встрече. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Согласно последней информации, письмо, полученное Трампом, является "очень теплым и позитивным". Сандерс подчеркнула, что власти США не намерены полностью обнародовать содержание послания, если этого не пожелает Ким Чен Ын.
Ключевой целью данного письма является запрос провести новую встречу с американским лидером, передает kp.ru. "Мы для этого открыты", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Уточняется, что власти США уже приступили к подготовке нового контакта политиков.
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