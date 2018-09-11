В Италии заявили, что санкции против России не имеют никакого смысла

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выступил с резонансным заявлением. По его словам, он не видит смысла в антироссийских санкциях. Министр подчеркнул, что Италия несёт убытки в результате ограничительных мер против Российской Федерации.

«Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», — сообщил министр.

Как сообщает RT, в прошлом году из-за санкций в отношении России Италия понесла убытки в размере €7 млрд.

При этом Маттео Сальвини отметил, что весной следующего года будет возможность поменять отношения со странами, находящимися вне Европы, имея в виду Россию.