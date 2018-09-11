СМИ: более тысячи погибших в терактах 11 сентября до сих пор не идентифицированы

Семнадцать лет назад 11 сентября в Нью-Йорке произошел страшный теракт. Согласно данным СМИ, специалистам до сих пор не удалось идентифицировать останки более тысячи погибших в ходе случившегося.

Оказалось, что за минувшие пять лет эксперты смогли установить личности лишь пяти человек. В общей сложности к настоящему моменту опознаны 1642 жертвы теракта, отмечает информационное агентство Reuters.

Мать одного из погибших подчеркнула, что очень благодарна специалистам, которые продолжают работу по идентификации останков, однако существует большое количество дополнительных материалов, которые можно было бы учитывать в ходе расследования.

Напомним, 11 сентября 2001 года пассажирский самолет компании American Airlines, летевший из Бостона в Лос-Анжелес, был захвачен террористами. Воздушное судно врезалось в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Позже летательный аппарат компании United Airlines протаранил Южную башню.

Чуть позже угнанный "Боинг-757" врезался в здание Пентагона под Вашингтоном.

Общее число погибших в терактах составило 2 тысячи 996 человек.