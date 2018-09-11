Трамп объявил режим ЧП сразу в двух штатах из-за приближающегося урагана

Американский лидер Дональд Трамп минувшей ночью объявил режим ЧП сразу в двух штатах страны из-за приближающегося урагана "Флоренс". Пострадать из-за разгула стихии могут Северная и Южная Каролина.

В Белом доме уточнили, что на территории Южной Каролины уже началась эвакуация людей – свои дома должны покинуть до 1 миллиона местных жителей, передает РИА "Новости".

Отметим, что в настоящий момент ураган "Флоренс", которому присвоена опасная четвертая категория, стремительно приближается к атлантическому побережью Соединенных Штатов. По словам синоптиков, он может обрушиться на сушу в течение ближайших пяти дней.