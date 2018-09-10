В Испании люди спасли новорожденную зебру от утопления

В Испании сотрудникам биопарка Валенсии удалось спасти новорожденную зебру, угодившую в водоем сразу после рождения. К счастью, внимательные люди успели вовремя прийти на помощь.

Маленькая зебра появилась на свет и соскользнула в водоем, возле которого родилась. Пока полосатый детеныш барахтался в воде, мама-зебра бегала по берегу, не зная, как помочь.

Новорожденную зебру спасли люди. Сотрудники биопарка Валенсии наблюдали за родами и успели вовремя прийти на помощь. Вдвоем они вытащили барахтающегося детеныша на берег, где им занялась уже мама-зебра.