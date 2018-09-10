На Украине нашли выгоду от прекращения ж/д сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вновь вернулся к теме прекращения железнодорожного сообщения между Киевом и Москвой, и рассказал о возможных выгодах от такого решения.

Украинский транспортный министр выразил уверенность, что если поезда, курсирующие сейчас между Россией и Украиной, перенаправить по маршрутам внутри страны, то граждане Украины, желающие путешествовать внутри страны, получат существенное облегчение, а прибыль от перевозок увеличится.

К слову, согласно статистике государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, один только состав «Киев – Москва» за прошлый год пополнил казну на шесть миллионов долларов.

Омелян отказался анонсировать сроки, сославшись на то, что окончательное решение о прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Россией еще не принято, пишет РИА Новости.