В Германии предостерегли военных от участия в конфликте в Сирии
10 сентября 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат бундестага Ханке Хайзель заявила, что присоединение Германии к военной операции в Сирии приведет к эскалации конфликта в стране, которая и без того вот уже семь лет раздираема войной.
Ранее в немецкой прессе появилась информация о переговорах министерства обороны ФРГ с высокопоставленной делегацией из США, в ходе которых обсуждалась возможность присоединения Германии к военной операции в Сирии коалиции США, Великобритании и Франции.
«Участие бундесвера в военных ударах в Сирии вызовет очередную опасную эскалацию. Это нарушение принципов международного права членами НАТО. На это нет мандата ООН. Германия не должна принимать участие», - заявила Ханке Хайзель.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в свою очередь, выступил с заявлением, что «правительство ФРГ находится в контакте с партнерами и союзниками в сирийском Идлибе», сообщает РИА Новости.
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