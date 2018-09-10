В Германии предостерегли военных от участия в конфликте в Сирии

Депутат бундестага Ханке Хайзель заявила, что присоединение Германии к военной операции в Сирии приведет к эскалации конфликта в стране, которая и без того вот уже семь лет раздираема войной.

Ранее в немецкой прессе появилась информация о переговорах министерства обороны ФРГ с высокопоставленной делегацией из США, в ходе которых обсуждалась возможность присоединения Германии к военной операции в Сирии коалиции США, Великобритании и Франции.

«Участие бундесвера в военных ударах в Сирии вызовет очередную опасную эскалацию. Это нарушение принципов международного права членами НАТО. На это нет мандата ООН. Германия не должна принимать участие», - заявила Ханке Хайзель.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в свою очередь, выступил с заявлением, что «правительство ФРГ находится в контакте с партнерами и союзниками в сирийском Идлибе», сообщает РИА Новости.