Саудовскую принцессу обокрали в элитном парижском отеле

В одном из элитных отелей Парижа обокрали члена королевской семьи из Саудовской Аравии. Из гостиничного номера принцессы похитители вынесли украшения на сумму около 800 тысяч евро.

Инцидент произошел 7 сентября во второй половине дня. Драгоценности не были заперты в сейфе гостиничного номера. Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили следов взлома. Согласно заявлению потерпевшей, сумма похищенного достигает 800 тысяч евро. Начато расследование.

В январе текущего года из ювелирных магазинов в этой гостинице грабители вынесли драгоценностей на общую сумму 4,75 миллиона евро, сообщает Lenta.ru.