Абэ пообещал облегчить выдачу виз для групп туристов из России

Власти Японии с октября текущего года планируют облегчить выдачу виз для групп туристов из России. Об этом заявил сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции во Владивостоке.

«Текущий год является перекрестным Годом культур Японии и России. Чтобы активизировать гуманитарное сотрудничество между нашими странами, мы намерены с октября этого года принять новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов», - заявил Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина состоялась сегодня во Владивостоке, где в эти дни проходит Восточный экономический форум, сообщает RT.