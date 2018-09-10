Абэ пообещал облегчить выдачу виз для групп туристов из России
10 сентября 2018, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Японии с октября текущего года планируют облегчить выдачу виз для групп туристов из России. Об этом заявил сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции во Владивостоке.
«Текущий год является перекрестным Годом культур Японии и России. Чтобы активизировать гуманитарное сотрудничество между нашими странами, мы намерены с октября этого года принять новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов», - заявил Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина состоялась сегодня во Владивостоке, где в эти дни проходит Восточный экономический форум, сообщает RT.
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