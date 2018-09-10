Глава МВД Италии ответил на критику ООН из-за мигрантов

Маттео Сальвини назвал ООН плохо информированной и предвзятой. Так вице-премьер и глава МВД Италии ответил на критику миграционной политики со стороны верховного комиссара ООН Мишель Бачелет.

Ранее верховный комиссар ООН Мишель Бачелет подвергла критике правительство Италии, отказавшееся принимать в своих портах суда неправительственных организаций с мигрантами на борту. Также она заявила, что намерена проверить сообщения о резко возросшем в Италии количестве актов насилия и расизма против мигрантов.

«Прежде чем проверять Италию, ООН должны проверить свои государства-члены, которые игнорируют такие элементарные права человека, как свобода и равноправие полов», - возмутился Маттео Сальвини.

Глава МВД Италии подчеркнул, что за последние годы страна приняла 700 тысяч иммигрантов. Большинство из них были нелегалами, уточнил Маттео Сальвини, и при этом Италия не получала сотрудничества от других европейских стран. «Мы не собираемся брать уроки у кого-либо, а у ООН и подавно», - цитирует Сальвини РИА Новости.