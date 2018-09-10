В ООН призвали предотвратить гуманитарную катастрофу в Идлибе

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал решить проблему в сирийском Идлибе, пока она не переросла в крупнейшую катастрофу современности.

«Должны быть такие пути решения этой проблемы, чтобы в ближайшие несколько месяцев в Идлибе не возникла худшая гуманитарная катастрофа XXI века. Иначе она повлечет самые многочисленные человеческие жертвы», - заявил Марк Лоукок.

Идлиб – северо-западная провинция Сирии. В настоящее время ее территория практически не контролируется правительственными силами. МИД РФ уже выступил с заявлением, что Россия не может игнорировать агрессию окопавшихся в Идлибе террористов, которые воспользовались созданием зоны деэскалации, передает RT.