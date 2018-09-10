В Крыму ответили на заявление Украины об отказе поставок воды на полуостров

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление украинской стороны о недопустимости возобновления поставок воды на полуостров. Представитель Порошенко: Украина не возобновит поставки воды Крыму

«Украинская сторона уже столько наговорила. Такое впечатление, что в руководстве Украины просто неадекватные люди находятся. На сегодняшний день Крым обеспечивает себя водой в достаточной мере. Перекрыв Северо-Крымский канал, Украина вредит своему собственному региону, который частично затоплен», - сказал Юрий Гемпель, комментируя слова «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Бориса Бабина, заявившего ранее, что Киев не допустит возобновления поставок воды в Крым.

«Мы справимся с отсутствием подачи воды с Украины. На те условия, которые нам предлагают некоторые киевские политики, на признание оккупации, мы никогда не пойдем», - приводит заявление Юрия Гемпеля RT.