Оперативники СБУ нашли в Донбассе тайник с оружием

В Донецкой области во время обыска частного дома сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«Оперативники спецслужбы изъяли два ручных противотанковых гранатомета РПГ-22, три реактивные гранаты ПГ-7Л, три выстрела ПГ-7ПМ, восемь гранат РГД-5 и Ф-1. Также изъяты тротиловая шашка весом 400 граммов, восемь запалов к ручным гранатам и около полутора килограммов пластида», - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Заведено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием. Оперативникам СБУ уже стало известно, что человек, обустроивший этот склад, находится в розыске на территории Украины, сообщает RT.