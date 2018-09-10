Россия хочет сотрудничать с Японией, основываясь на взаимоуважении, заявил Путин
10 сентября 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Японией на основе принципов добрососедства и учета интересов друг друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке и настоящее время находится в России. Сегодня состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
«Между нашими странами налажен конструктивный политический диалог. И мы намерены развивать российско-японское взаимодействие на основе принципов добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга», - заявил Владимир Путин после переговоров с Синдзо Абэ.
Владимир Путин также отметил, что уже не в первый раз японского премьер-министра в его визитах в Россию сопровождают крупнейшие японские бизнесмены, и выразил благодарность японским партнерам за высокий интерес к развитию обоюдовыгодного сотрудничества, сообщает РИА Новости.
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