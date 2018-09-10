Нидерланды передумали финансировать организацию «Белые каски»
10 сентября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Нидерланды прекращают финансирование сирийской оппозиции и организации «Белые каски». Такая стратегия признана неэффективной, заявили сегодня на брифинге министры нидерландского правительства.
«Поддержка правительством Нидерландов сирийских повстанцев и организации «Белые каски» не возымела желаемых результатов», - сообщили сегодня на брифинге министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и министр по делам внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Кааг.
Правительство Нидерландов пришло к выводу, что военная победа правительственных сил в Сирии неизбежна. Теперь Нидерланды будут поддерживать страны, пострадавшие в сирийском конфликте. При этом, отметили нидерландские министры, сирийская оппозиция перестанет получать деньги немедленно, а финансирование «Белых касок» прекратится к декабрю нынешнего года, сообщает RT.
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