Во Франции мужчина протаранил ограждение аэропорта и выехал на взлетную полосу

Неизвестный, протаранив ограждение, выехал на легковом автомобиле на взлетно-посадочную полосу Лионского аэропорта имени Сент-Экзюпери. В связи с ЧП аэропорт был временно закрыт.

Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина управлял белым автомобилем марки Mercedes. После непродолжительной погони полицейским удалось задержать мужчину.

В результате происшествия никто не пострадал. О причинах подобного поступка информации от правоохранительных органов Лиона пока не поступало.