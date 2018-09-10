Во Франции мужчина протаранил ограждение аэропорта и выехал на взлетную полосу
10 сентября 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Неизвестный, протаранив ограждение, выехал на легковом автомобиле на взлетно-посадочную полосу Лионского аэропорта имени Сент-Экзюпери. В связи с ЧП аэропорт был временно закрыт.
Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина управлял белым автомобилем марки Mercedes. После непродолжительной погони полицейским удалось задержать мужчину.
В результате происшествия никто не пострадал. О причинах подобного поступка информации от правоохранительных органов Лиона пока не поступало.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес