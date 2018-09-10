Практически все сотрудники министерства иностранных дел Польши, которые были выпускниками МГИМО, уволены, заявил сегодня руководитель польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.

По его словам, руководство польского МИД было заменено почти на 100%. "На руководящих должностях в настоящее время нет людей, будь то в стране или в загранпредставительствах, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО", — заявил Чапутович, передает РИА Новости. Он отметил, что с того времени, как приведено к присяге правительство "Права и справедливости" были или в скором времени будут заменены 86 польских послов из 101. Также поменялись почти все из 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД.