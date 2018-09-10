Найден способ сорвать предсказанное после подрыва Захарченко вторжение ВСУ в ДНР

У России есть возможность сорвать вероятное наступление Вооруженных сил Украины на Донецкую народную республику. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Как пишет интернет-издание «Взгляд», для предотвращения агрессии представителям РФ достаточно намекнуть Киеву о том, что в случае обострения ситуации в Донбассе Москва в нее вмешается. Мощности российской группировки, сосредоточенной на юге страны, хватит для того, чтобы уничтожить ВСУ за несколько дней, отмечается в процитированной статье.

О подготовке вторжения Киева на территорию ДНР в ее армии заговорили после убийства в результате взрыва лидера самопровозглашенного государства Александра Захарченко. Ополченцы предположили, что военная операция начнется в середине текущего месяца и в ней будут задействованы более 12 тысяч бойцов.