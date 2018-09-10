Сегодня стало известно, что Лондон подготовил "красные уведомления" Интерпола на подозреваемых в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Представитель Столичной полиции Лондона подчеркнул, что процесс выпуска данных уведомлений начался в минувшую среду и к настоящему моменту полностью завершился, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее сообщалось, что власти Великобритании предъявили двум россиянам обвинения по делу об отравлении Скрипалей. Известно, что на их арест были выпущены европейские ордеры.