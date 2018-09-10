Видео: новой «мисс Америка»‍ стала оперная певица из Нью-Йорка

Жительница штата Нью-Йорк по имени Ниа Имани Франклин стала победительницей конкурса красоты "Мисс Америка-2019", который завершился накануне в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

Ниа с шести лет занимается музыкой, получила степень магистра в Школе искусств Северной Каролины, а позднее переехала в Нью-Йорк. На конкурсе девушка исполнила попурри из оперы "Богема".

В качестве награды Ниа получила стипендию на обучение в размере 50 тысяч долларов. Девушка пообещала, что приложит все усилия, чтобы у людей был доступ к качественному образованию в сфере искусств.

Второе место на конкурсе заняла представительница штата Массачусетс, третье досталось уроженке Флориды, а четвертое и пятое места получили девушки из Луизианы и Коннектикута.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kiki Green (@luvkikigreen)9 Сен 2018 в 11:07 PDT