Петру Порошенко для сохранения своей власти нужна не военная победа в Донбассе, а отступление Вооруженных сил Украины со сдачей ополченцам новых территорий. Такую точку зрения высказал российский журналист Андрей Бабицкий.

Представитель СМИ отметил в материале, опубликованном на сайте телеканала RT, что введение военного положения и отмена выборов – последняя возможность для украинского президента продлить пребывание на своем посту. По мнению Бабицкого, такой сценарий легче всего претворить в жизнь при условии отступления воюющих с армиями республик Донбасса ВСУ.

Автор заметки полагает, что в Киеве уже начали готовить детальный план отхода войск. Андрей Бабицкий предположил, что власти Украины намеренно сдадут Краматорск, Волноваху либо какой-нибудь другой город, который они в настоящее время контролируют. Потере киевскими силовиками населенных пунктов должны предшествовать продолжительные и затяжных бои, считает журналист.

Ранее в понедельник сообщалось, что СМИ озвучили условия возобновления штабом ВСУ полномасштабной войны на востоке Украины.