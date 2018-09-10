В ночном клубе в Мемфисе произошла стрельба, есть пострадавшие

В американском городе Мемфис, штат Теннесси, произошла стрельба в одном из ночных клубов. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадали несколько человек.

Журналисты выяснили, что происшествие случилось в заведении под названием Purple Haze около 3.00 утра по местному времени (11.00 по Москве). Телеканал FOX 13 уточняет, что к настоящему моменту известно как минимум о пяти раненых в ходе данного инцидента.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Пострадавшие были экстренно госпитализированы.