ВВС Германии могут присоединиться к авиаударам по Сирии

Немецкая пресса сообщает, что правительство Германии в настоящее время рассматривает возможность присоединиться к западной коалиции для атаки в Сирии в случае применения химоружия. СМИ: Трамп рассматривает возможность удара по российским военным в Сирии

По информации немецкой газеты Bild, с просьбой принять участие в нанесении авиационных ударов к правительству Германии обратились Соединенные штаты Америки.

Как отмечает издание, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия в ударах альянса (США, Британия, Франция) по силам САР.

В случае появления какой-либо информации о применении химоружия силами Асада, Германия сможет нанести по Сирии авиаудар вместе со своими союзниками.

Чиновники предлагают привлечь самолеты Tornado для разведки до предполагаемой атаки, анализа нанесенного ущерба после и, возможно, боевых действий.

Напомним, в августе Минобороны РФ сообщило, что боевики готовят в Сирии провокацию с применением химоружия. Инсценировка может послужить поводом нанести новые удары по республике.