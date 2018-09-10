Клинцевич сомневается, что США нанесут удар по российским силам в Сирии

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич высказался сегодня насчет информации о том, что США не исключают возможности нанесения удара по российским военным на территории Сирии.

По мнению политика, в данном случае речь, вероятнее всего, идет об очередной фейковой новости. Клинцевич подчеркнул, что последствия подобного шага со стороны Вашингтона непредсказуемы, однако добавил, что российские военнослужащие готовы к любому развитию событий, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп размышляет над возможностью нанести удары по российским и иранским силам в САР в случае атаки против сирийских правительственных войск.