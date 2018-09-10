МИД Сирии: США хотят контролировать САР в интересах Израиля
10 сентября 2018, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США хотят контролировать САР в интересах Израиля. Соответствующее заявление дипломат сделал сегодня в рамках разговора с журналистами.
По мнению Валида Муаллема, США не могут допустить того, чтобы Сирия стала главной страной, которая оказывает Израилю сопротивление. Кроме того, американские власти не желают, чтобы Дамаск имел стратегические связи с Москвой и Тегераном, передает сегодня РИА "Новости".
Глава МИД Сирии уточнил, что Вашингтону выгодно, чтобы САР стала инструментом внешней политики Штатов с одобрения властей Израиля. Муаллем убежден, что американская сторона намерена контролировать всю будущую деятельность сирийского руководства.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес