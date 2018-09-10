МИД Сирии: США хотят контролировать САР в интересах Израиля

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США хотят контролировать САР в интересах Израиля. Соответствующее заявление дипломат сделал сегодня в рамках разговора с журналистами.

По мнению Валида Муаллема, США не могут допустить того, чтобы Сирия стала главной страной, которая оказывает Израилю сопротивление. Кроме того, американские власти не желают, чтобы Дамаск имел стратегические связи с Москвой и Тегераном, передает сегодня РИА "Новости".

Глава МИД Сирии уточнил, что Вашингтону выгодно, чтобы САР стала инструментом внешней политики Штатов с одобрения властей Израиля. Муаллем убежден, что американская сторона намерена контролировать всю будущую деятельность сирийского руководства.