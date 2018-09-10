Представитель Порошенко: Украина не возобновит поставки воды Крыму

Сегодня представитель президента Украины Борис Бабин в эфире одного из телеканалов страны сообщил, что Киев не допустит возобновления поставок воды на Крымский полуостров. По его словам, население в воде не нуждается.

«Эта вода необходима предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат. Поэтому у есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шагами подвести нас под подачу этой воды не будет», — приводит слова Бабнина РИА Новости.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией Киев перекрыл поставки днепровской воды. Украинский политик Юрий Грымчак заявил, что украинская сторона может возобновить поставки воды на полуостров при условии признания «оккупации» Крыма со стороны РФ.