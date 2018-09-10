Выложены кадры авиаударов ВКС РФ по боевикам в Сирии в ответ на атаку христиан
10 сентября 2018, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
Российские ВКС нанесли удары по боевикам, которые атаковали христианский город Махарда, расположенный на севере сирийской провинции Хама. Соответствующую информацию разместили отечественные интернет-СМИ.
Сайт «Русская весна» пишет, что бандиты обстреляли населенный пункт, применив реактивные снаряды. От рук террористов погибли десять представителей мирного населения, свыше двадцати оказались ранены.
Авиация РФ в ответ устроила массированную бомбардировку позиций террористов в провинциях Хама и Идлиб. Авианалеты были сняты на видео, данные видеозаписи некоторое время назад выложили в интернете.
Ранее в американской прессе появились сведения о том, что руководство Соединенных Штатов рассматривает возможность нанесения ударов по российской военной группировке, дислоцированной на территории арабской республики.
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