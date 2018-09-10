//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дана Борисова рассказала о последствиях подтяжки: лицо "разбухло"
- СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем
- «Игра престолов» получила «Эмми» в семи номинациях
- Знаменитую модель Ирину Шейк не узнают поклонники
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Всемирно известный повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном доме
10 сентября 2018, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный британский повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном особняке. Происшествие случилось во вторник, 4 сентября, когда мужчина находился дома с супругой и пятью детьми.
В полиции сообщили, что злоумышленник попытался проникнуть в особняк, расположенный в районе Хайгейт, однако повар погнался за ним и повалил на землю в саду. На шум вышли соседи, которые и вызвали полицию. Впоследствии преступника арестовали, передает издание Daily Mail.
Позже представитель Скотланд-Ярда рассказал журналистам, что данный грабитель уже пытался проникнуть в несколько соседних домов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Оружие ДНР для уничтожения киевских кораблей на Азовском море сняли на видео
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Уфологи: инопланетяне могут захватить Землю по двум причинам
СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем
//В мире
Клинцевич сомневается, что США нанесут удар по российским силам в Сирии
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Выложены кадры авиаударов ВКС РФ по боевикам в Сирии в ответ на атаку христиан
//Общество
Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей?
//Новости СМИ2
Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам
//Общество
//Общество
//В мире
В МИД сообщили о тщательной разработке операции по освобождению Идлиба
//Политика
Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья
//Наука
Жорес Алфёров: Гаджеты должны помогать в развитии,а они ещё и вредят нашим детям
Пьяный житель Волгограда пытался напасть с топором на сотрудника полиции
//Культура
//Общество
В Херсоне отправляют детей на оздоровление из-за ситуации на севере Крыма
//В мире
Американские СМИ рассказали, как Россия выиграет от глобального потепления
//Наука
В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?
Ранивший людей на Курском вокзале направлен на медосвидетельствование