Всемирно известный повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном доме

Всемирно известный британский повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном особняке. Происшествие случилось во вторник, 4 сентября, когда мужчина находился дома с супругой и пятью детьми.

В полиции сообщили, что злоумышленник попытался проникнуть в особняк, расположенный в районе Хайгейт, однако повар погнался за ним и повалил на землю в саду. На шум вышли соседи, которые и вызвали полицию. Впоследствии преступника арестовали, передает издание Daily Mail.

Позже представитель Скотланд-Ярда рассказал журналистам, что данный грабитель уже пытался проникнуть в несколько соседних домов.