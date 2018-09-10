Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков, ранее служивший в Генштабе РФ, рассказал то, что у Киева давно есть коды доступа к некоторым российским спутникам.

«На Украине с советских времён остались специалисты, которые участвовали в спутниковых проектах, которые знают коды доступа к нашим спутникам. Поэтому, вполне возможно, к каким-то старым спутникам они могли получить [доступ]. Что касается всех остальных перехватов, это достаточно распространённая вещь в настоящее время, американцы могли дать им эти технологии для перехвата через интернет-сети, мобильную связь. Это тривиальная вещь и рядовая разведка», - пояснил эксперт. Об этом сообщает НСН.