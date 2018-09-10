СМИ озвучили условия возобновления штабом ВСУ полномасштабной войны в Донбассе
10 сентября 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Перечислены условия, при которых штаб Вооруженных сил Украины отдаст приказ о начале наступления против республик Донбасса, спровоцировав тем самым возобновление полномасштабной войны в регионе. Материал на данную тему некоторое время назад был опубликован российскими СМИ.
Интернет-издание «Взгляд» пишет, что Киев решится на проведение операции в случае получения соответствующего приказа от Соединенных Штатов. Не исключено, что Вашингтону понадобится обострение конфликта в Донбассе с целью отвлечения внимания России от Сирии.
Еще одним условием вторжения ВСУ на территорию ДНР и ЛНР является получение Киевом информации о том, что Москва не вмешается в ситуацию. Также украинская сторона может начать наступление в случае «помешательства, усугубленного алкоголем», говорится в процитированной статье.
Ранее в понедельник сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором запечатлено оружие ДНР для уничтожения киевских кораблей на Азовском море.
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