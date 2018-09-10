В МИД сообщили о тщательной разработке операции по освобождению Идлиба
10 сентября 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов в понедельник, 10 сентября, сообщил о тщательной и скрытной разработке операции по освобождению сирийского Идлиба.
Дипломат отметил, что параметры возможных контртеррористических действий в Идлибе рассматриваются и разрабатываются при участии всех сторон. Сыромолотов подчеркнул, что о подобных вещах публично не говорят ни журналисты, ни сотрудники дипломатических ведомств, передает РИА "Новости".
Замглавы МИД уточнил, что специалисты анализируют все гуманитарные вопросы и пытаются составить план, при выполнении которого ущерб для мирных жителей и инфраструктуры будет минимальным
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес