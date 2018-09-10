СМИ: Трамп рассматривает возможность удара по российским военным в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по российским и иранским военнослужащим в Сирии в рамках атаки против правительственных сил САР.

Источники, пожелавшие остаться неизвестными, отметили, что сирийский президент Башар Асад якобы одобрил применение хлорина в ходе атаки на последний масштабный оплот повстанцев – Идлиб. Как уточняет издание Wall Street Journal, подобное действие может привести к ответному удару со стороны США.

Подчеркивается, что в настоящий момент Пентагон разрабатывает различные сценарии, однако Трамп пока не принял окончательного решения насчет того, будут ли американские силы в этом случае атаковать российских или иранских военных.