СМИ: Трамп рассматривает возможность удара по российским военным в Сирии
10 сентября 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по российским и иранским военнослужащим в Сирии в рамках атаки против правительственных сил САР.
Источники, пожелавшие остаться неизвестными, отметили, что сирийский президент Башар Асад якобы одобрил применение хлорина в ходе атаки на последний масштабный оплот повстанцев – Идлиб. Как уточняет издание Wall Street Journal, подобное действие может привести к ответному удару со стороны США.
Подчеркивается, что в настоящий момент Пентагон разрабатывает различные сценарии, однако Трамп пока не принял окончательного решения насчет того, будут ли американские силы в этом случае атаковать российских или иранских военных.
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