Стал известен возможный район военного столкновения между Россией и силами НАТО

Сувалкский коридор, расположенный между Литвой и Польшей, может стать районом военного столкновения России и Вооруженных сил стран, входящих в состав Североатлантического альянса. С таким прогнозом выступили зарубежные СМИ.

Британское издание The Times процитировало бывшего командующего американской группировкой в Европе Бена Ходжеса, который выразил опасение, что РФ в целях укрепления своего международного авторитета займет Сувалкский коридор. При таком сценарии развития событий прибалтийские республики окажутся отрезанными от своих союзников по НАТО.

На минувшей неделе сообщалось, что в Верховной Раде Украины обозначили вероятные сроки появления на территории страны баз альянса. По данному вопросу высказался парламентарий Иван Винник. По словам законодателя, военные объекты будут построены через пять-семь лет.