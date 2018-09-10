Стал известен возможный район военного столкновения между Россией и силами НАТО
10 сентября 2018, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]
Сувалкский коридор, расположенный между Литвой и Польшей, может стать районом военного столкновения России и Вооруженных сил стран, входящих в состав Североатлантического альянса. С таким прогнозом выступили зарубежные СМИ.
Британское издание The Times процитировало бывшего командующего американской группировкой в Европе Бена Ходжеса, который выразил опасение, что РФ в целях укрепления своего международного авторитета займет Сувалкский коридор. При таком сценарии развития событий прибалтийские республики окажутся отрезанными от своих союзников по НАТО.
На минувшей неделе сообщалось, что в Верховной Раде Украины обозначили вероятные сроки появления на территории страны баз альянса. По данному вопросу высказался парламентарий Иван Винник. По словам законодателя, военные объекты будут построены через пять-семь лет.
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