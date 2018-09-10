Украина: Русскоязычные граждане – это «слабое звено»

Украинская писательница Лариса Ницой прокомментировала отказ мэра Днепра запрещать песни российских исполнителей. Напомним, что ранее местные депутаты предложили не показывать трансляции украинских артистов, которые выступают в России и поют на русском языке.

По мнению Ларицы Ницой все русскоязычные граждане Украины являются «слабым звеном». Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. «Русскоязычные — самый уязвимый слой населения для вирусной инфекции «русский мир головного мозга», — сказала Ницой. Но при этом писательница подчеркнула, что не все русскоязычные этим страдают. Однако они слабее, чем украиноязычные, передают «Известия».