Украина: Русскоязычные граждане – это «слабое звено»
10 сентября 2018, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская писательница Лариса Ницой прокомментировала отказ мэра Днепра запрещать песни российских исполнителей. Напомним, что ранее местные депутаты предложили не показывать трансляции украинских артистов, которые выступают в России и поют на русском языке.
По мнению Ларицы Ницой все русскоязычные граждане Украины являются «слабым звеном». Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. «Русскоязычные — самый уязвимый слой населения для вирусной инфекции «русский мир головного мозга», — сказала Ницой. Но при этом писательница подчеркнула, что не все русскоязычные этим страдают. Однако они слабее, чем украиноязычные, передают «Известия».
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