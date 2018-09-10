Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР

Вооруженные силы Украины намерены осуществить тройной удар по позициям армии ДНР. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал спикер ополченцев самопровозглашенного государства Эдуард Басурин.

Басурин, ставший собеседником RT, отметил, что ВСУ планируют наступать по направлению к селам Широкино и Коминтерново, расположенным на юге Донецкой области. Кроме того, согласно данным, имеющимся в распоряжении защитников ДНР, противник собирается нанести еще один, отвлекающий удар в районе поселка Тельманово. Киевское командование рассчитывает провести операцию за пять дней.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что в Минобороны ДНР решили представить к наградам разведчиков, сумевших без потерь захватить позиции украинских силовиков. Благодаря действиям ополченцев власти республики получили контроль над территорией глубиной один километр и шириной около 3,5 километров.