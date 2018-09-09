В ЛНР заявляют о готовности передать Украине 44 заключенных‍

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) готовы передать украинскому Киеву 44 заключенных. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД ЛНР Роман Ведмеденко.

"Принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине", - приводит его слова Луганский информационный центр.

Заключенные Суходольской исправительной колонии в ЛНР, осужденные до 2014 года, изъявили желание перевестись на подконтрольную Киеву территорию.

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева отметила, что представители Киева к процессу перемещения осужденных готовность еще не проявили.

Она посетовала, что контакты с Людмилой Денисовой, занимающей пост уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, не установлены.