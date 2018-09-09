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Тропический шторм «Флоренс» перерос в ураган
9 сентября 2018, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
К побережью США приближается шторм "Флоренс", который усилился до урагана. Синоптики присвоили "Флоренс" статус урагана первой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.
Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами Соединенных штатов. Скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 33,5 метра в секунду.
В настоящее время ураган пересекает расстояние в 1,2 тысячи километров по направлению к Бермудским островам. К четвергу, 13 сентября, он достигнет территории США.
"Флоренс" в ближайшие дни продолжит набирать силу и "будет оставаться чрезвычайно опасным мощным ураганом". Власти ближайших к нему штатов уже ввели режим ЧС.
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