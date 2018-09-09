В армии ДНР рассказали о захвате украинских позиций

На километр вглубь украинской территории без единой потери удалось продвинуться армии Донецкой народной республики во время череды перемирий. Об этой рассказал корреспонденту АН командир одного из подразделений разведки.

Сама операция была осуществлена в прошлом году. У армии ДНР возникла необходимость выровнять линию фронта и лишить преимущества украинскую армию. На одном из участков фронта бойцы занимали доминирующую позицию и просматривали территорию на 11 километров. Обзор бойцов армии Донецкой народной республики в том месте был ограничен.

Проблема была решена силами одного разведывательного взвода, который сумел занять пункт временной дислокации противника без единого выстрела. Дежурство на посту было организовано только в дневное время. На ночь украинские военнослужащие его оставляли.

Вся операция заняла несколько часов. Разведчики воспользовались темнотой. Они бесшумно подошли к украинскому наблюдательному посту, заняли там оборону и передали по рации ожидающих их сигнала пехоте о том, что можно выдвигаться. Уже через полчаса бывшие украинские окопы были заняты военнослужащими армии ДНР. Территория Донецкой народной республики углубилась на километр.