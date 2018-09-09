В Донбассе людей напугали предупреждения ОБСЕ

Жители прифронтовой зоны в Донбассе напуганы предупреждениями сотрудников ОБСЕ, которые начали говорить о необходимости прятаться в подвалах.

Пугающие предупреждения стали поводом для обсуждения в магазинах. Стоящие в очереди люди рассказывают о своих встречах с сотрудниками миссии ОБСЕ. По словам жителей прифронтовых районов Донецка, международные наблюдатели в последнее время начали напоминать им о необходимости прятаться в подвалах при минометных обстрелах.

«А мы типа сами не знаем», — ерничают жители, обсуждая свои разговоры с представителями международной миссии.

Комментируя эти беседы, жители Донецка высказывают предположение о возможном наступлении с территории, подконтрольной Украине.

«Возникает вопрос, почему именно теперь «обсешники» начали напоминать о мерах безопасности?» — горячился один из местных жителей в разговоре с корреспондентом АН: «Почему они последние месяцы не заводили разговоры на эти темы?».