В Болгарии вандалы залили краской памятник Советской армии‍

Неизвестные залили краской и машинным маслом памятник Советской армии в болгарской столице. Монумент был установлен в центре Софии в 1954 году и с тех пор подвергается нападениям вандалов.

Об этом сообщает телеканал "Нова телевизия". Инцидент произошел минувшей ночью. Посольство РФ в Болгарии выразило возмущение из-за очередного случая осквернения монумента.

При этом посольство поблагодарило болгарские власти за своевременную очистку скульптурной композиции. В настоящее время у памятника дежурят дополнительные наряды полиции.