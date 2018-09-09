В МВД ДНР опровергли информацию о взрыве в Донецке

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (МВД ДНР) опровергло информацию о взрыве в центре Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство сообщает, что 9 сентября на территории Донецка не было зафиксировано никаких взрывов и/или чрезвычайных происшествий техногенного характера.

Ранее в социальных сетях появилась информация о взрыве у Министерства внутренних дел. Пользователи писали про сильный и резкий хлопок, от которого сработали сигнализации авто.