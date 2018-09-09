Франция намерена ответить, если в Сирии будет применено химоружие
9 сентября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 9 сентября, министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила представителям средств массовой информации, что Париж ответит, если на территории Сирии будет использовано химическое оружие.
Парли подчеркнула, что несколько недель назад страна уже хотела предупредить о недопустимости применения химоружия вновь, поскольку Франция знает, что подобный метод может быть использован для более быстрого взятия Идлиба.
В эфире радиостанции Europe 1 глава французского Минобороны уточнила, что Париж очень обеспокоен вероятностью гуманитарной катастрофы в вышеуказанном городе. Именно поэтому Франция готова приложить максимальные усилия для того, чтобы помешать "резне" в регионе.
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