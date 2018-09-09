В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, 17 погибших
9 сентября 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Агентство Reuters в свою очередь отмечает, что в результате аварии выжить удалось врачу из Италии. В настоящий момент ему делают операцию.
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