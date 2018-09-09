В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, 17 погибших

Сегодня стало известно, что в Южном Судане потерпел крушение самолет. Согласно последней информации источников, в результате падения воздушного судна в озеро погибли не менее семнадцати человек.

Информацию о случившемся предоставило в воскресенье, 9 сентября, агентство Associated Press, которое, однако не привело никаких дополнительных данных.

В некоторых других СМИ сообщается, что погибли более двадцати человек.