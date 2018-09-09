Франция намерена потратить более 3,5 млрд евро на обновление оборонных спутников

Министр обороны Франции Флоранс Парли сделала в воскресенье важное заявление. По ее словам, страна намерена потратить на обновление потенциала оборонных спутников более 3,5 миллиарда евро.

Парли подчеркнула, что соответствующие траты предусмотрены в законе о военном планировании, передает сегодня утром радиостанция Europe 1. Глава Минобороны Франции отметила, что на новых спутниках будут установлены камеры наблюдения, которые позволят стране знать, кто к ней приближается.

Напомним, в конце июня текущего года французский парламент одобрил закон о военном планировании на грядущие шесть лет. К 2025 году расходы Франции на оборону увеличатся до 2 процентов ВВП.