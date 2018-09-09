Болгарская делегация заявила, что Крым навеки останется российским
9 сентября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель болгарской делегации, которая в настоящий момент находится с визитом в Крыму, сделал утром в воскресенье, 9 сентября, важное заявление. По его словам, полуостров вечно будет российским.
Геополитический аналитик Валентин Вацев отметил, что на территории Крыма по-прежнему ощущается атмосфера праздника. Жители полуострова еще не забыли, что четыре года назад произошло нечто очень важное и значимое для граждан. По словам члена болгарской делегации, народ республики сам решил, где хочет жить и стал свободным в той стране, куда его вело сердце.
Как отмечает РИА "Новости", в состав болгарской делегации входят 10 человек, которые представляют деловые и научные круги страны.
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