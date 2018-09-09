СМИ: США перебросили в Сирию дополнительный военный контингент

Источник в Министерстве обороны США в минувшую субботу, 8 сентября, заявил, что в форпост ат-Танф, расположенный в юго-восточной части Сирии был направлен дополнительный военный контингент.

Согласно последней информации, в вышеуказанный регион были переброшены более ста морпехов. Как отмечает в воскресенье телеканал Fox News, американские власти начали укреплять военное присутствие около гарнизона после предупреждения РФ о подготовке удара по боевикам, укрывающимся в этом районе.

Спикер Центрального командования США Уильям Урбан подчеркнул, что США не хотят конфронтации с правительством Сирии, Россией или какой-либо другой группой, которая способная оказывать САР поддержку в войне.