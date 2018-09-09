Великобритания обвинила Россию в хакерских атаках на инфраструктуру страны

Власти Соединенного Королевства обвинили Главное управление Генштаба Вооруженных сил России в осуществлении целого ряда хакерских атак на наиболее важные объекты инфраструктуры Великобритании.

Правительственные источники утверждают, что в частности кибератакам были подвержены телекоммуникационные системы и энергетические сети, передает издание The Daily Telegraph.

Напомним, в прошлом году в Национальном центре кибербезопасности уже заявляли, что Россия неоднократно атаковала инфраструктуру Великобритании. Причем британские специалисты якобы смогли оперативно отреагировать примерно на 600 подобных инцидентов.