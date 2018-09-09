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Великобритания обвинила Россию в хакерских атаках на инфраструктуру страны
9 сентября 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Соединенного Королевства обвинили Главное управление Генштаба Вооруженных сил России в осуществлении целого ряда хакерских атак на наиболее важные объекты инфраструктуры Великобритании.
Правительственные источники утверждают, что в частности кибератакам были подвержены телекоммуникационные системы и энергетические сети, передает издание The Daily Telegraph.
Напомним, в прошлом году в Национальном центре кибербезопасности уже заявляли, что Россия неоднократно атаковала инфраструктуру Великобритании. Причем британские специалисты якобы смогли оперативно отреагировать примерно на 600 подобных инцидентов.
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