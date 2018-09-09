Эксперт оценил информацию о переброске бронекатеров Украины в Азовское море

Российский эксперт высказался утром в воскресенье, 9 сентября, насчет недавних сообщений, появившихся в СМИ о том, что украинские власти приступили к переброске в Азовское море бронекатеров.

Глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил, что Украина в настоящий момент весьма провокационно ведет себя в акватории Азовского моря. Специалист в беседе с RT подчеркнул, что в контексте данных сообщений следует принимать во внимание некоторые факты. Во-первых, возможности украинского флота сейчас ограничены, в частности, боеспособными являются лишь те катера, которые украинской стороне передали США. Именно поэтому высказывания о бронекатерах звучат довольно странно. Во-вторых, нельзя исключать, что такие слова со стороны Киева могут быть связаны с грядущими выборами и вдохновлены непосредственно президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Коновалова, у украинского лидера есть все шансы проиграть в ходе избирательного процесса, поэтому он и делает максимально громкие заявления.